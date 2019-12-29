Bilecik'te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

6 saat önce

Bilecik'te motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'te motosikletin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi istikametinden şehir merkezi istikametine giden Adem Y. (35), idaresindeki 16 LMK 82 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucunda park halindeki 11 AB 121 plakalı otomobile çarptı. Çarpma sonucunda yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Avrupa Birliği, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Karlı yolda 9 otomobil birbirine girdi! Dehşet anları kamerada
Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: Babanı öldürdüm polisi ara Eşini cep telefonunu şarja takmayı unuttuğu için döven koca tutuklandı Başkent'te yürek yakan kadın cinayeti

Son Dakika Haberleri
23:56 Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
23:55 Beylikdüzü'nde kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı - Son Dakika Haber
23:50 Ankara-Kayseri karayolunda otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
23:39 Anne ve oğlu mantardan zehirlendi - Son Dakika Haber
23:39 Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı - Son Dakika Haber
23:21 Bakan Soylu'dan HDP'li Temelli'nin yerli otomobil eleştirisine yanıt: Onun pilden anladığı C4'e takılan pil - Son Dakika Haber
23:15 Hastanede yatan lösemi hastası oğlunun serumuna dışkı enjekte etti! - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 00:04:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te motosiklet park halindeki araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]