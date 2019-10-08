Bilecik'te motosiklet tıra çarptı: 1 yaralı
1 saat önce
Bilecik'te bir tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:40 Kaynak: AA
Bilecik'te bir tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Gürol idaresindeki 11 DM 847 plakalı motosiklet, Yeni Hastane ile Pelitözü Kavşağı arasında sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tıra çarparak devrildi.
Motosikletten savrulup düşerek yaralanan sürücü Gürol, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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