Son Dakika Haberleri: Bilecik'te motosiklet tıra çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Bilecik'te motosiklet tıra çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te motosiklet tıra çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Bilecik'te bir tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te motosiklet tıra çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'te bir tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Gürol idaresindeki 11 DM 847 plakalı motosiklet, Yeni Hastane ile Pelitözü Kavşağı arasında sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tıra çarparak devrildi.

Motosikletten savrulup düşerek yaralanan sürücü Gürol, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet, Pelitözü, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:40 Kaynak: AA
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