Bilecik'te motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı.

Atatürk Bulvarında Kent Ormanı istikametine seyir halindeki Alperen Eser (22) yönetimindeki 11 AE 340 plakalı motosiklet, eski hastane kavşağına geldiği esnada yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Kemal Arık'a (85) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Arık yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yaşlı adam, sağlık ekibi tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.