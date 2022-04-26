Bilecik'te motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

26.04.2022 15:57
Bilecik'te motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Bilecik'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı.

Bilecik'te yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı.

Atatürk Bulvarında Kent Ormanı istikametine seyir halindeki Alperen Eser (22) yönetimindeki 11 AE 340 plakalı motosiklet, eski hastane kavşağına geldiği esnada yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Kemal Arık'a (85) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Arık yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan yaşlı adam, sağlık ekibi tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Hastane, Bilecik, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı - Son Dakika


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