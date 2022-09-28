Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

28.09.2022 20:51
Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Osmangazi Mahallesi D160-02 ile Çevre Sokak kesişiminde 26 KR 523 plakalı motosiklet sürücüsü Alperen Ş. (23), seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü ise yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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