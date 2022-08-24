Sağlık ekibi tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada, sürücü ve arkasında bulunan Miraç Y. (10) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Bilecik, Kayhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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