Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

24.08.2022 14:27
Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan biri çocuk 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak'ta seyreden Tolga D. (37) yönetimindeki 11 ABE 431 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ve arkasında bulunan Miraç Y. (10) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Bilecik, Kayhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'teki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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