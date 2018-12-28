Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Müftüler Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te Müftüler Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Bilecik İl Müftülüğü tarafından 2018 yılı Aralık ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı.

Bilecik'te Müftüler Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Bilecik İl Müftülüğü tarafından 2018 yılı Aralık ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan toplantıya Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş ve ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda, 2019 yılı hac organizasyonunda görevlendirilecek teklife tabi görevlilerin seçimi, 2019 yılı hac organizasyonu planlamaları, İmar barışı ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve 2019 yılı eylem planı ve güncel idari konuları görüşüldü. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:22 Kaynak: İHA

Necati Akkuş, Bozüyük, Aralık, Bilecik, Yaşam
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