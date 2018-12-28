Bilecik'te Müftüler Toplantısı Yapıldı

Bilecik İl Müftülüğü tarafından 2018 yılı Aralık ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından 2018 yılı Aralık ayı ilçe müftüleri toplantısı yapıldı.



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan toplantıya Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş ve ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda, 2019 yılı hac organizasyonunda görevlendirilecek teklife tabi görevlilerin seçimi, 2019 yılı hac organizasyonu planlamaları, İmar barışı ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve 2019 yılı eylem planı ve güncel idari konuları görüşüldü. - BİLECİK

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