Bilecik'te Münüfe teyze emekli maaşını

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Münüfe Turan, emekli maaşını Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.

Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa köyünde yaşayan Turan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile irtibata geçti.

Nisan ayı emekli maaşının çekilmesini talep eden Turan, maaşını evine ulaştıran ekiplerin yardımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağış yaptı.

Turan, her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını ifade ederek, "Kampanyayı duyar duymaz emekli maaşımı, bu yaşanılan zor günlerde devletimizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarında kullanması için bağışladım. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin." diye konuştu.