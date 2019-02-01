Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Namaz Sonrası Asker Uğurlama Kuyruğu

Bilecik'te Namaz Sonrası Asker Uğurlama Kuyruğu

47 dakika önce

BİLECİK'in Yenipazar ilçesinde yıllardır süren gelenek kapsamında, askere gidecek Necati Dönmez'i (26) uğurlamak için dün öğle namazından sonra cami çıkışında yüzlerce kişi uzun kuyruk oluşturdu.

Bilecik'te Namaz Sonrası Asker Uğurlama Kuyruğu, System.String[]
BİLECİK'in Yenipazar ilçesinde yıllardır süren gelenek kapsamında, askere gidecek Necati Dönmez'i (26) uğurlamak için dün öğle namazından sonra cami çıkışında yüzlerce kişi uzun kuyruk oluşturdu.

Yenipazar'da lokanta işleten Ali Dönmez'in oğlu Necati Dönmez'i askere uğurlamak ve helallik almak için Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toplanan yüzlerce kişi, uzun kuyruk oluşturdu. Belediye Başkanı İlhan Özden'in de katıldığı uğurlama töreninde, Dönmez, ilçe sakinleriyle görüşüp, büyüklerinin elini öperek helallik istedi. Necati Dönmez'e uğurlamaya gelenler harçlık verdi. Dönmez, okunan duaların ardından askere uğurlandı.

Kısa dönem olarak vatani görevini yapmak için Burdur'a gidecek Necati Dönmez, "Bu kadar kalabağı görünce çok şaşırdım ve mutlu oldum. Ama bu ilçemizde geleneksel olarak yapılıyor. Çok şükür bana da nasip oldu" dedi.

Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Dönmez ise "İlçemizde bu olay geleneksel olarak benim çocukluğumdan beri yapılıyor. Askere gidecek olan gencimizden hem hellalik almak hem de onu uğurlamak için 1 gün önceden hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.

- Bilecik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: DHA

Yenipazar, Bilecik, Güncel
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