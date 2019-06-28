Son Dakika Haberleri: "Bilecik'te Neler Yapılabilir" adlı toplantı
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"Bilecik'te Neler Yapılabilir" adlı toplantı

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında tarihsel bakış açısıyla "Bilecik'te Neler Yapılabilir?

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında tarihsel bakış açısıyla "Bilecik'te Neler Yapılabilir?" konulu toplantı düzenlendi.

Toplantıya Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün yanı sıra Vali Yardımcısı Rahmi Köse, Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır, Müze Müdürü Harun Küçükaydın ve öğretmenler katıldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, toplantıda yaptığı konuşmada Bilecik'in iki önemli değerinin Bilecik'i 81 ilin önüne çıkardığını belirterek, "Bilecik adına yürüttüğümüz çalışmalar var. Yürüteceğimiz çalışmaların en önemli ayağı eğitimcilerdir. Koca bir medeniyetin kurulduğu bir yerden bahsediyoruz, bir medeniyetin mensupları kimler? Neler yapmışlar? Nasıl bir medeniyet inşa etmişler? Bilecik'i ve Türkiye'yi dünyaya tanıtmak için neler yapabiliriz? Bilecik'in iki önemli değeri burayı 81 il'in önüne çıkarıyor. Biri Şeyh Edebali diğeri Ertuğrulgazi'dir. Biz tarihe nam salmış medeniyetin mensuplarıyız. Burada yaşayanlar olarak geçmişimize sahip olmak zorundayız. Turizmde gelir getirici unsurlar açısından tarihi değerler önemli. Turizme dönük olarak da tarihimizden yararlanmak durumundayız. Herkes üzerine düşeni yaparsa, yapamayacağımız bir şey yok. Geçmişini iyi bilirsen geleceğini iyi inşa edersin. Bu konuda kapsamlı bir hazırlık yaparak önümüzdeki eğitim öğretim yılında Bilecik tarihini iyi öğrenerek öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm hemşerilerimizi bilgilendirmeli, bilinçlendirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve taleplerini iletmesiyle sona erdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:52 Kaynak: İHA
Yazır, Rahmi Köse, Bilecik, Yaşam
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