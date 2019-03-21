Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Nevruz Kutlamaları

Bilecik'te Nevruz Kutlamaları

37 dakika önce

Bilecik'te, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından nevruz kutlaması düzenlendi.

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Bilecik'te, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından nevruz kutlaması düzenlendi.

Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki programa, Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Meryem Avcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Ortak kültür ve zenginlikler yumağı olan bu anlamlı bayramı sonsuza dek kutlayabilmemiz, bireysel ve toplumsal sevgi, saygı, hoşgörü, birlik, barış, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma içinde yaşama isteğimize ve bilincimize bağlıdır. Nevruzun bolluk ve bereketi müjdeleyen sıcak günlerini mutlulukla geçirebilmemiz için tüm güzellik ve cömertliğiyle bizi bağrında barındıran doğa ve çevremizle tam bir uyum içinde yaşamamız ve onu sevgi ve özenle korumamız gerekmektedir."

Öğrencilerin şiirler okuduğu ve halk oyunu gösterisi yaptığı etkinlikte, protokol üyeleri demir dövdü.

Vali Şentürk, Milletvekili Yağcı, Belediye Başkanı Can ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Bulut nevruz ateşini yaktı, ardından protokol üyeleri ve öğrenciler ateşin üzerinden atladı.

Program, boyalı yumurtaların tokuşturulmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:49 Kaynak: AA

Milletvekili, Bilecik, Güncel
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