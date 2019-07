Bilecik'te off-road heyecanı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen ve aralarında kadın sürücülerin de bulunduğu off-road gösterisi büyük ilgi gördü.

Türbin mesire alanında yapılan etkinlik öncesi AA muhabirine bilgi veren organizasyon sorumlusu Esra Aydın, kadınların da yarışacağını belirtti.

Aydın, "Biz aslında buna kendi aramızda yarış değil, parkur denemeleri diyoruz. Gördüğünüz gibi araçlarımız devriliyor ama çevremizdeki insanlar gayet heyecana, maceraya doyuyor. Grubumuz 10 sene önce kuruldu. Şu an 26 kişiyiz. Türkiye'nin her ilinde temsilcimiz var. Erkek yarışmacılarımız da var. Elimizin hamuruyla burada çamurlarda yüzüyoruz." diye konuştu.

Seyircilerden cesareti için alkış alan ve parkuru başarıyla bitiren Duygu Bayraktar Aydın da 6 yıldır araç kullandığını ve ilk kez böyle bir organizasyona katıldığını vurgulayarak, "Kendi çapımızda yarışlar yapıyorduk. Böylesi ilk defa oldu. Bir kadın olarak hemcinslerime tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

Araçların çamura saplandığı ve heyecan dolu dakikaların yaşandığı parkur yarışında 6'sı kadın 20 sürücü, katılımcılardan tam not aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

