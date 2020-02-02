Bilecik'te off-road tutkunlarının kar ve çamur kaplı parkurda sürüş keyfi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bilecik'te off-road tutkunlarının kar ve çamur kaplı parkurda sürüş keyfi - Son Dakika

Bilecik'te off-road tutkunlarının kar ve çamur kaplı parkurda sürüş keyfi

6 saat önce

Bilecik'te, çoğunluğu esnaf olan off-road tutkunları, yaklaşık 1 metre kalınlığında kar ve çamurla kaplı parkurda sürüş keyfi yaşadı.

Bilecik'te off-road tutkunlarının kar ve çamur kaplı parkurda sürüş keyfi, System.String[]

Bilecik'te, çoğunluğu esnaf olan off-road tutkunları, yaklaşık 1 metre kalınlığında kar ve çamurla kaplı parkurda sürüş keyfi yaşadı.

Sosyal medyada "Doğa ve Huzur" adıyla grup kuran, otomobil ve motosiklet tamircileri, fırıncı, emlakçı ile galericilerin aralarında olduğu yaklaşık 20 kişi, şehir merkezine 14 kilometre mesafede yer alan Selöz köyündeki gölet kıyısında bir araya geldi.

Arazi araçlarıyla turlayan off-road tutkunları kar ve çamur nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Dar ve bozuk yollardan geçerken güçlük çeken katılımcılar, çamur ve kara saplanan araçlarını kurtarmak için mücadele verdi.

Grupta yer alan motor ustası Selman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boş zamanlarında sosyal medya üzerinden oluşturdukları grupla doğa gezisi düzenlediklerini söyledi.

Güzel vakit geçirdiklerini belirten Yıldırım, "Biraz masrafımız oluyor ama en büyük sıkıntımız yer verilmemesi. Kendi kafamıza göre doğaya çıkıyoruz. Yer verilse, pist yapılsa çevre illerden de arkadaş çağırıp grupça etkinlikler düzenleriz." dedi.

Emlakçı Levent Atiktürk de parkuru kendileri belirlediği için bazen aksaklıklar yaşadıklarını dile getirdi.

Belçika'da otomobil tamirciliği yapan Kenan Ergürbüz ise bazen kış aylarında Bilecik'e gelip off-road ile adrenalin dolu anlar yaşadığını vurguladı.

Esnaf Uğur Turan, off-road etkinliklerinde hem spor yaptıklarını hem de eğlendiklerini ifade etti.

Bilecik, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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