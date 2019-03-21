Bilecik'te Öğrenciler Bir Günlüğüne İdareci Oldu

Bilecik Valiliğince yürütülen proje kapsamında, kentteki resmi dairelerin yöneticileri koltuklarını bir günlüğüne öğrencilere bıraktı.

Bilecik Valiliğince yürütülen proje kapsamında, kentteki resmi dairelerin yöneticileri koltuklarını bir günlüğüne öğrencilere bıraktı.



Herhangi bir hazırlık yapılmadan, idarecilerin programları değiştirilmeden gerçekleşen projeyle, önceden belirlenen öğrenciler 29 kurum müdürünün rutin programlarına dahil oldu.



Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencisi Batuhan Şenşar, Vali Bilal Şentürk'ün yanında bir gün staj yaptı.



Sabah valilik makam aracı ile evinden alınan öğrenci, gün boyu Şentürk ile çalışmaları izleyerek sosyal yaşamda valilik birimlerinin işleyişi hakkında bilgilendi.



Öğrencilerin liderlik becerilerine, öz güvenlerine, gelecek odaklı hedef belirlemelerine katkı sağlayacak proje kapsamında, her ay belirlenen bir günde, tespit edilen öğrenciler birim amirinin yanında staj görecek.



"Gençleri geleceğe hazırlamak istiyoruz"



Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Şentürk, gençleri geleceğe hazırlamak ve mesleklerini tercih etmelerinde yardımcı olmak istediklerini söyledi.



Bu çerçevede, bu ay valilik makamına oturan öğrencinin Batuhan Şenşar olduğunu belirten Şentürk, "Hangi görevin icra edildiğini yerinde gördü. Vali olarak öğleye kadar bizi takip etti, toplantılarımıza katıldı. Böylece valinin görev ve sorumluluklarının neler olduğu konusunda bilgi sahibi oldu." dedi.



Bilecik'in daha çok tanıtılmasını ve sanayi alanında kapasitesinin daha fazla kullanılmasını isteyen Şenşar, "Valilik çok zor ve saygın bir görev. Devleti yönetmenin çok önemli olduğunu hissediyorum. En küçük kararınızda bile her şey değişebilir." diye konuştu.



Vali Şentürk'ün, "İleride hangi mesleği hedefliyorsun?" sorusuna karşılık tıp alanında çalışmak istediğini söyleyen Batuhan Şenşar, İl Milli Eğitim Müdürünü arayıp talimatlar verdi.

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