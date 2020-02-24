Bilecik'te öğrenciler Vali Şentürk ve il müdürlerinin yanında idarecilik stajı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te öğrenciler Vali Şentürk ve il müdürlerinin yanında idarecilik stajı yaptı - Son Dakika

Bilecik'te öğrenciler Vali Şentürk ve il müdürlerinin yanında idarecilik stajı yaptı

7 saat önce

Bilecik Valiliğince, başarının artırılması, motivasyonun sağlanması ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında başta Valilik olmak üzere 31 öğrenci bir günlüğüne idarecilik stajı yaptı.

Bilecik'te öğrenciler Vali Şentürk ve il müdürlerinin yanında idarecilik stajı yaptı, System.String[]

Bilecik Valiliğince, başarının artırılması, motivasyonun sağlanması ve yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında başta Valilik olmak üzere 31 öğrenci bir günlüğüne idarecilik stajı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kura çekimi ile yürütülen proje kapsamında, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ceyda Karakurt, Vali Bilal Şentürk'ün çalışmalarını izleyip programlarına katıldı.

Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim çalışmalarının bir parçası olarak uygulanan proje ile 1 yıldır kurumlarda öğrencilerin staj yaptığını söyledi.

Proje ile öğrencilerin kurum işleyişini öğrendiğini kaydeden Şentürk, "Uyguladığımız projeyle öğrencilerimiz kurumların işleyişini ve devletin yapısını tanıma imkanını yakalamış oluyorlar. Hem hatıralarında, hem hafızalarında güzel bir anı olarak kalacak, hem de istikbalde atacakları adımlarda ders çıkaracakları bir kısım tecrübelerini burada kazanmış olacaklar." dedi.

Şentürk, projenin belirli aralıklarla, işleyişi aksatmadan devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ceyda Karakurt da valilik görevini yaşayarak öğrendiğini belirterek, "Çok tedirgin oldum. Buraya oturduğunuz andan itibaren üzerinize bir saygınlık ve büyük bir sorumluluk altına girdiğinizi hissedebiliyorsunuz. Gerçekten cesaret gerektiren bir görev. Bir ilin sorumluluğunu almak, projeleri hayata geçirmek ve desteklemek büyük sorumluluk." diye konuştu.

Karakurt, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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