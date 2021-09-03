Bilecik'te öğretmenlere trafik eğitimi verildi - Son Dakika

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilçedeki okulların konferans salonlarında gerçekleştirilen seminere Osmaneli Merkez ve bağlı köylerde görev yapan okullardaki öğretmenler katıldı.

Bilecik 'in Osmaneli ilçesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı öncesinde öğretmenlere "Trafik Kazalarını En Aza İndirme" konulu eğitim verildi.

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