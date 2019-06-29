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Bilecik'te öğretmenlerle "Bireysel gelişim" etkinliği

52 dakika önce

Vali Bilal Şentürk, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Çalışmalar Programı'nda yer alan "Bireysel gelişim" etkinliğine katıldı.

Bilecik'te öğretmenlerle
Vali Bilal Şentürk, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Çalışmalar Programı'nda yer alan "Bireysel gelişim" etkinliğine katıldı.

TOKİ İlkokulunda, Bilim Sanat Merkezi iş birliğinde öğretmenler tarafından "Şiir ve türkü dinletisi", "Robot takım" çalışmaları ile "Origami" etkinlikleri düzenlendi.
Şiir ve türkü dinletisi ile origami etkinliklerinin bazı bölümlerine dahil olan Vali Şentürk, şunları kaydetti:

"Sizler için sadece eğitilecek öğrenci lazım, başka bir şeye ihtiyacınız yok. İşiniz çok önemli. Siz ne kadar işinizi önemsiyorsanız, o kadar önemli. Öğrencilerimize bir dokunuş, hedef ve amaç gerekiyor. Hayat dolu olmalıyız. Hayatımızın anlamını bilmeliyiz. Enerji dolu öğretmeni gören öğrencilerimiz moral bulur. Mutlu olan öğretmen, mutlaka öğrencisini de mutlu eder. Vermemiz gereken mesajı doğru bir şekilde verirsek başarılı oluruz. Çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz. Butik şehirde her şeyin en iyisine sahip olmalıyız. Benim için en önemli görev eğitimdir. Bir çocuğumuzun olumlu etkilenmesine vesile olursam, o çocuk bu ülkenin kaderini değiştirebilir. Onun için eğitimi önemsiyorum. Bizim derdimiz genel olarak bayrağı yukarıya taşımak, başarılı, iyi insan yetiştirmektir."
Şentürk daha sonra Vali Yardımcısı Rahmi Köse ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Tahsin Yazır ile okulda incelemelerde bulunarak, Okul Müdürü Fikret Başak'tan bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:40 Kaynak: AA
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