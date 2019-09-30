Bilecik'te okul kantinleri denetlendi

Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve liselerin kantinlerinde denetim yapıldı.

İl Müdürü Necmettin Yoldaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılında okullarda öğrencileri gıda denetçiliği konusunda bilgilendireceklerini belirterek, her okulda gönüllü gıda denetçilerinin olacağını bildirdi.

Yıl boyu rutin gıda denetimlerinin aralıksız devam edeceğini aktaran Yoldaş, "Okullarımızın kantin ve yemekhaneleri, görevliler tarafından düzenli olarak denetlenecek. Çocukların okullarda hijyenik ve sağlıklı ürünleri tüketmesi için çalışıyoruz ve bu konuda asla taviz vermeyeceğiz. Hijyen koşulları, çalışanların hijyen sertifikaları, gıdaların saklama, pişirme ve sunum koşullarını denetleniyor. Aynı zamanda gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmede bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yoldaş, "Gıdanı Koru Projesi" hakkında öğrencilerin bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.