Bilecik'te okul kantinleri denetlendi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bilecik'te okul kantinleri denetlendi - Son Dakika

Bilecik'te okul kantinleri denetlendi

6 saat önce

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentteki okul kantinleri ve gıda işletmeleri denetlendi.

Bilecik'te okul kantinleri denetlendi, System.String[]

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından kentteki okul kantinleri ve gıda işletmeleri denetlendi.


Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, denetimlerin sürekli yapılacağı bilgisini verdi. Yoldaş, "Resmi kontrol görevlileri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilimizdeki okul kantinlerini ve çevresindeki gıda işletmelerini kapsamlı bir şekilde denetledi.


Denetimlerde gıda maddelerinin son tüketim tarihlerine, işletmenin ve personelin hijyen kurallarına uyup uymadığına ve çalışanların hijyen sertifikalarına dikkat edildi. İnsan sağlığının korunması için gıda işletmelerine yıl boyu risk esaslı denetimlerimiz devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı
Okul müdürünün eşinden, öğrenciye tepki çekecek sözler: Annen önce okuma yazma öğrensin Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi

Son Dakika Haberleri
18:37 AİHM'de karar için bekleyen başvurular: Türkiye 9 bin başvuru ile Rusya'nın ardından ikinci sırada - Son Dakika Haber
18:35 Roma Belediyesi, Brexit'i 'Auschwitz'ten kaçışa' benzeten karikatüristin görevine son verdi - Son Dakika Haber
18:32 Safranbolu'da öğrenciler en güzel yöresel yemeği yapmak için yarıştı - Son Dakika Haber
18:27 Hollanda'da "kadın sünneti" nedeniyle sakatlanma yaşayanlar sayısında ciddi şekilde artış var - Son Dakika Haber
18:26 Bakırköy'de komşuları İskender Karaduman'ın "gürültü yapmayın" mesajına sinirlenerek komşusunu darp... - Son Dakika Haber
18:26 Damperi elektrik tellerine takılan kamyon alev alev yandı - Son Dakika Haber
17:30 Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 18:41:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te okul kantinleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]