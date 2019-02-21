Bilecik'te Okul Kantinlerine Denetim
2 saat önce
Bilecik Belediyesince okul kantinlerinin denetlendiği bildirildi.
Bilecik
Belediyesince okul kantinlerinin denetlendiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, okul kantinlerinin yeni çalışma esasları ve mevzuatına yönelik denetimlerde zabıta ekiplerinin, öğrencilerin sağlıklı meyve ve doğal ürünler tüketmeleri noktasında uyarı ve tavsiyelerde bulunduğu kaydedildi.
Çocuk ve gençlerin zaman geçirdiği kantinlerde genel temizliğinden çalışan personelin kıyafetine, ambalaj ürünlerin son kullanma tarihlerinden açıkta satılan unlu mamullerin incelendiği belirtilen açıklamada, insan sağlığını olumsuz etkileyecek gıda maddelerinin okul kantinlerinde satışına kesinlikle izin verilmemesi yönünde uyarılar yapıldığı duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:45 Kaynak: AA
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