Bilecik'te Okullar Yarın Tatil
37 dakika önce
Bilecik Valiliği, kent merkezi ve Pazaryeri ilçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.
Bilecik Valiliği
, kent merkezi ve Pazaryeri
ilçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süre ile eğitime ara verildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde kar yağışı ve buzlanma riskine karşı İl Merkezi ve Pazaryeri İlçesine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda 26 Aralık
2018 Çarşamba
günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir. Ayrıca; Bozüyük
, Söğüt
, Osmaneli
, Gölpazarı
, Yenipazar
ve İnhisar
İlçelerinde taşımalı eğitime 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:06 Kaynak: İHA
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