BİLECİK'TE OKULLARA KAR TATİLİ - Son Dakika

BİLECİK'te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından valilik, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda eğitime bugün ve yarın ara verildiğini açıkladı.

Bilecik'te sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu kentte, kar yağışı günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Bilecik Valiliği, kar yağışının ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, 'İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 18.01.2022 (bugün) öğleden sonra ve 19.01.2022 (yarın) tarihlerinde okulların tatil edilmesine ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de İdari izinli sayılmasına karar verilmiştir.' denildi.