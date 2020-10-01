Bilecik'te olası afetlere karşı risk envanterini hazırlanıyor - Son Dakika

Bilecik'te olası afetlere karşı risk envanterini hazırlanıyor

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, il genelindeki tüm yapılarda olası afetlere karşı risk envanterini hazırladıklarını söyledi.

Bilecik'te olası afetlere karşı risk envanterini hazırlanıyor, System.String[]

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, il genelindeki tüm yapılarda olası afetlere karşı risk envanterini hazırladıklarını söyledi.

İl Müdürü Budak, yaptığı yazılı açıklamada, "Aktif bir deprem kuşağında yer alan Türkiye ve Bilecik'te depreme yönelik hazırlık çalışmalarıyla olası bir deprem sonrasında kamu yapılarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması, kamu hizmetlerini aksatmadan gerektiği durumlarda kamu yapılarının barınma amaçlı kullanımının sağlanması, kamu yapılarının önceliklendirilerek deprem performansına esas incelemelerin stratejik planlamasının doğru ve hızlı bir şekilde yapılması (bütçe, yapım süresi gibi) adına mevcut kamu yapıları stokunun çıkarılması önemlidir. Envanter kapsamında Bilecik il merkezi, ilçeler köyler ve mezralarda bulunan okul, hastane, yurt, lojman, idari bina, cami, kuran kursu, belediye, hizmet binaları, ulaştırma binaları, cezaevleri, özel okul, özel hastane ve benzeri tüm kamu yapılarına gidilerek web tabanlı yazılım üzerinden kamu yapısı bilgileri toplanmakta, deprem dayanımı açısından yapısal kusurları belirlemek amacıyla binalardan fotoğraflar çekilerek kamu yapı envanteri oluşturulmaktadır. Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğüne ait binalar envanter çalışması dışında tutulmuştur. Kamu Binaları Envanter Sistemi (KAYES) çalışmaları için valiliğimiz oluruyla en az biri inşaat mühendisi olmak üzere iki kişilik 7 ekip oluşturulmuş, belediye başkanlıklarından ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teknik personeller görevlendirilmiştir. Kurulan gruplara Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca veri girişi konusunda uzaktan eğitim verilmiş, tabletler dağıtılmış ve çalışmalara başlanmıştır" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te olası afetlere karşı risk envanterini hazırlanıyor
Bilecik'te olası afetlere karşı risk envanterini hazırlanıyor

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Mustafa Budak, Bilecik, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bilecik'te olası afetlere karşı risk envanterini hazırlanıyor - Son Dakika

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