Bilecik'te Olaylı Maçta Bir Dakikada 4 Kırmızı Kart Çıktı

Bilecik'te oynanan amatör futbol müsabakasının 33'üncü dakikasında saha içi karışırken, 4 futbolcu kırmızı kart gördü.

Bilecik'te oynanan amatör futbol müsabakasının 33'üncü dakikasında saha içi karışırken, 4 futbolcu kırmızı kart gördü. Maçın orta hakemi olaylar büyünce soyunma odasına gitti.



Olay, Bilecik 1. Amatör Lig 14'üncü hafta müsabakası olan ve Bozüyük Sentetik Saha'da oynanan Yeşilyurtspor-Bilecik Gençlerbirliğispor müsabakasında meydana geldi. Maçın orta hakemi Onur Kemal Sağaslan'ın başlama düdüğü ile müsabakanın 33'üncü dakikasında iki takım oyuncularından Serdar Talay ve Mustafa Önal birbirlerine yaptıkları fiili müdahale sonucu kırmızı kart gördüler. Bu olay sonrası Yeşilyurtsporlu Mustafa Tok ile Bilecik Gençlerbirliğispor takım kaptanı Sinan Karabıyık arasında yaşanan tartışma da fiili müdahaleye dönünce maçın orta hakemi bu oyunculara da kırmızı kart gösterdi. Sonrasında yaşanan olaylar sonrası maçın orta hakemi ve yardımcıları soyunma odasına gittiler. Burada yaşanan telefon trafiği sonrası maçın orta hakemi Onur Kemal Sağaslan her iki takım oyuncuları yanına çağırdı. Kaptanlardan oyuncularına sahip çıkmalarını sözünü alan hakem tekrar sahaya çıktı. Maç kaldığı yerden devam ederken, maçı ev sahibi Yeşilyurtspor 6-2 kazandı. - BİLECİK

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