Bilecik'te "Önce Yaya" çizgi çalışması yapıldı

Bilecik Belediyesi ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile kentin birçok bölgesindeki cadde ve ana yollarda 'Önce Yaya' yazılı çizgi çalışması yapılırken daha önceki eskiyen yazılar ise yenilendi.



Vatandaşların trafikte güvenli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında trafik işaretleri, yaya geçitleri ve hız kesici alanlarında çalışmalar yapıldı. Bilecik İl Trafik Komisyonunda alınan karara göre sürücüler, belirlenen alanlarda önceliği yayalara vererek, daha güvenli ulaşım hizmeti sunmuş olacak.



Öte yandan, Bilecik Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmaların ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da gerçekleştirileceği belirtildi. - BİLECİK