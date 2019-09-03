Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Önce Yaya" çizgi çalışması yapıldı
Son Dakika Yaşam Haber

Bilecik'te "Önce Yaya" çizgi çalışması yapıldı

9 saat önce

Bilecik Belediyesi ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile kentin birçok bölgesindeki cadde ve ana yollarda 'Önce Yaya' yazılı çizgi çalışması yapılırken daha önceki eskiyen yazılar ise yenilendi.

Bilecik'te

Bilecik Belediyesi ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile kentin birçok bölgesindeki cadde ve ana yollarda 'Önce Yaya' yazılı çizgi çalışması yapılırken daha önceki eskiyen yazılar ise yenilendi.


Vatandaşların trafikte güvenli bir hizmet alması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında trafik işaretleri, yaya geçitleri ve hız kesici alanlarında çalışmalar yapıldı. Bilecik İl Trafik Komisyonunda alınan karara göre sürücüler, belirlenen alanlarda önceliği yayalara vererek, daha güvenli ulaşım hizmeti sunmuş olacak.


Öte yandan, Bilecik Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen çalışmaların ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da gerçekleştirileceği belirtildi. - BİLECİK

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 05:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) İstanbullu çocuklardan dikkat çeken proje
TBB Başkanı Feyzioğlu: HSK bugün değişsin dolar 2 lira düşer İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü İran'da 13 yaşındaki kız çocuğunun düğünün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:02:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te "Önce Yaya" çizgi çalışması yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]