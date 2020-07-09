Bilecik'te Orman İşletme Müdürü Yakın ve 2 mühendis koronavirüsten tedavi altına alındı - Son Dakika

BİLECİK'te Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ile Osmaneli ilçesinde görevli 2 mühendisin görülen belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Müdür Yakın ile mühendisler hastanede tedavi altına alınırken, ailelerine ise 14 günlük ev karantinası uygulanmaya başlandı.

Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ile Osmaneli ilçesinde görevli 2 orman mühendisinde Covid-19 belirtileri görülmesi üzerine hastanede test yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine 3 kişi de hastanede tedavi altına alındı. Bilecik Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri pozitif vakalar üzerine filasyon çalışması yaptı. İlk etapta 3 pozitif vakanın aileleri kurul kararıyla 14 günlük ev karantinasına alındı. Filasyon ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.