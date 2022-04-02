Bilecik'te orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bilecik'te orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı

02.04.2022 05:12
Bilecik'te orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı

Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle giderek büyürken, yangına 43 iş makinesi ve 174 personelle müdale ediliyor.

Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle giderek büyürken, yangına 43 iş makinesi ve 174 personelle müdale ediliyor. 12 saatin ardından yangın köy merkezine ulaşmadan kontrol altına alınırken, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya alanda inceleme yaptı.

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasından Abuşlar mevkiinde dün öğle saatlerinde dumanları gören köylüler durumu jandarmaya haber verdi. Dumanlar giderek büyürken, bölgeye ilk olarak 20'e yakın orman ve belediyelere ait itfaiye ekibi sevk edildi.

"Yangın 300 dönümlük bir etkisini gösterdi"

Alanda inceleme yapan ve yetkililerden bilgi alan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Öğleden sonra başlayan yangının saat 00.15 itibarıyla kısmen kontrol altına alındı. 43 iş makinesi ve 174 personelle yangınla cansiperane mücadele edildi. Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alınmış oldu. 300 dönümlük bir alandan bahsediliyor ama gün ağardığında daha da net bir şekilde ortaya çıkaracağız" dedi.

Öte yandan Vali Kızılkaya, Kızıldamlar Köy kahvesinde il protokolü ile gelişmeleri gece geç saatlere kadar takip etti. - BİLECİK

Bilecik'te orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı
Bilecik'te orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı

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Bilecik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te orman yangını 12 saatin ardından kontrol altına alındı - Son Dakika
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