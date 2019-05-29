Bilecik'te orman yangını
32 dakika önce
Bilecik'te çıkan orman yangını zamanında müdahaleyle büyümeden önlendi.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:12 Kaynak: İHA
'te çıkan orman yangını zamanında müdahaleyle büyümeden önlendi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'e bağlı Osmaneli
ilçesi Kerimali bölgesinde çıkan orman yangını görenler durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğü
ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bayırköy
, Osmaneli ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını büyümeden söndürdü. - BİLECİK
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