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Bilecik'te orman yangını

32 dakika önce

Bilecik'te çıkan orman yangını zamanında müdahaleyle büyümeden önlendi.

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Bilecik'te çıkan orman yangını zamanında müdahaleyle büyümeden önlendi.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'e bağlı Osmaneli ilçesi Kerimali bölgesinde çıkan orman yangını görenler durumu hemen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bayırköy, Osmaneli ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangını büyümeden söndürdü. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:12 Kaynak: İHA
Orman İşletme Müdürlüğü, Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa
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