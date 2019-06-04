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Bilecik'te orman yangını

1 saat önce

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gemici köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine 2 arazöz ve su tankıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:44 Kaynak: AA
Gölpazarı, Bilecik, Güncel
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