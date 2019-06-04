Bilecik'te orman yangını
1 saat önce
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:44 Kaynak: AA
'in Gölpazarı
ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gemici köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine 2 arazöz ve su tankıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 bin metrekarelik alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.
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