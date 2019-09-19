Bilecik'te orman yangını

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde bodur ağaçların bulunduğu ormanda yangın çıktı. Yaklaşık 6 hektarlık makilik alanda etkili olan yangına 4 helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz müdahale ederek kontrol altına aldı.

Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyü Gölpark mevkiindeki bodur ağaçların yer aldığı makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgedeki Orman İşletme Müdürlüğü'ne alevlere müdahale ederken, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevre illerden gelen takviye itfaiye ekipleriyle birlikte 4 helikopterde havadan yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Orman yangının ilerlemesini durduran ekipler alevleri kontrol altına aldı. Yangının yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilirken, çıkış nedeniyle ilgili de soruşturma başlatıldı.