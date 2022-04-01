BİLECİK'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika
Üye Girişi

BİLECİK'TE ORMAN YANGINI

01.04.2022 23:05

BİLECİK'te merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

BİLECİK'te merkeze bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.Yangına 20'e yakın orman ve belediyelere ait itfaiye ekibinin yanı sıra 4 iş makinesiyle müdahale ediyor.

Bilecik kent merkezine bağlı Kızıldamlar ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye 20'e yakın orman ve belediyelere ait itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca su tankerlerinin yanı sıra 4 iş makinesi de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Orman yangınını söndürmek için ekiplerin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. (DHA)

BİLECİK'TE ORMAN YANGINI
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI
BİLECİK'TE ORMAN YANGINI

YORUMLAR
500
Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını giderek büyüyor Bilecik'te küçük çaplı başlayan orman yangını giderek büyüyor OGM, hafta sonu için 'Orman yangını riskimiz yüksek' uyarısında bulundu! OGM, hafta sonu için 'Orman yangını riskimiz yüksek' uyarısında bulundu!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLECİK'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika


Son Dakika
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
22:42 Kadınlar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kupayı ülkemize getirdi
22:39 Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı
22:24 88 yıl sonra Ayasofya-i Kebir Camii'nde ilk teravih namazı kılındı, meydan doldu taştı!
22:16 Ermenista'nın SİHA'larına verdiği isim sosyal medyada dalga konusu oldu
22:02 6 gün önce evden çıkmıştı! 19 yaşındaki gençten haber alınamıyor
21:54 Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!
21:49 Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park'a akın etti!
21:28 Sevim Emre, Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplattırmaktan vazgeçtiğini ifade etti
21:09 Messi'yi gönderecek olan PSG, daha bomba bir transfer yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 23:28:47. #1.12#
SON DAKİKA: BİLECİK'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement