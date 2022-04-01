Bilecik'te orman yangını çıktı - Son Dakika

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, ekiplerce müdahale ediliyor.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Söğüt Belediyesi İtfaiyesine ait 15 arazöz, 5 iş makinesi, 3 su tankeri ve yaklaşık 50 personelle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.