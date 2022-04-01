Bilecik'te orman yangını çıktı - Son Dakika
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Bilecik'te orman yangını çıktı

01.04.2022 18:19
Bilecik'te orman yangını çıktı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızıldamlar köyü ile Kurtköy arasındaki Abuşlar mevkisi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere, ekiplerce müdahale ediliyor.

Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve Söğüt Belediyesi İtfaiyesine ait 15 arazöz, 5 iş makinesi, 3 su tankeri ve yaklaşık 50 personelle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bilecik'te orman yangını çıktı
Bilecik'te orman yangını çıktı
Bilecik'te orman yangını çıktı
Bilecik'te orman yangını çıktı

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Bilecik, Yangın, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'te orman yangını çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te orman yangını çıktı - Son Dakika
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