Bilecik'te orman yangınının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışması sürüyor - Son Dakika

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, orman yangınının kontrol altına alındığı bölgede gün boyu soğutma çalışmasının yapılacağını bildirdi.

Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merkeze bağlı Kızıldamlar köyü yakınında dün başlayan yangınla, 56 iş makinesi ve 206 personelle sabaha kadar aralıksız mücadele edildiğini belirtti.

Yangının saat 07.00 itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını ifade eden Kızılkaya, soğutma çalışmasının gün boyu süreceği bilgisini verdi.

Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın bölgedeki çalışmaları takip ediyor.

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen, gazetecilere, yoğun çalışma sonucu alevlerin kontrol altına alınmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Yetkililere ve bölgede görevli ekiplere teşekkür eden Gezen, "Rüzgarın etkili olmasıyla yangının tekrar başlamasından korkuyoruz ama gerekli önlemler alınmıştır. Bizim en büyük sevincimiz, yangının köyümüze 1000 metre yaklaşıp zarar gelmemesi." dedi.