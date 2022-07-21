Bilecik'te ormanlara giriş yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te ormanlara giriş yasaklandı

21.07.2022 11:35
Bilecik'te ormanlara giriş yasaklandı

BİLECİK Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, kentte 31 Ağustos'a kadar tüm ormanlara girişler ile mesire alanlarında ateş yakılmasının yasaklandığını açıkladı.

BİLECİK Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, kentte 31 Ağustos'a kadar tüm ormanlara girişler ile mesire alanlarında ateş yakılmasının yasaklandığını açıkladı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, hava sıcaklığının yükseleceği ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı yönünde meteorolojiden alınan bilgilere göre, tedbir amacıyla ormanlara giriş yasağı getirirken, mesire alanlarında da ateş yakılmasını yasakladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yükseleceği ve rüzgarın kuvvetli olarak etki göstereceği göz önüne alınarak orman yangını riskinin artacağı değerlendirilmiş olup Bilecik İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Bilecik ili genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar, 21.07.2022 tarihinden itibaren 31.08.2022 tarihine kadar yasaklanmıştır. Tüm piknik-mesire alanlarında (Bilecik Pelitözü Gölpark da dahil) mangal vb. ateşli piknik yapılması 21.07.2022 tarihinden 31.08.2022 tarihine kadar yasaklanmıştır. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6831 Sayılı Orman Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5271 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu gereği işlem yapılmasına karar verilmiştir"

YORUMLAR
500
Bahçesine giderken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Bahçesine giderken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Bilecik'teki düğünlerde 'tahıl çıkartma' geleneği yaşatılıyor Bilecik'teki düğünlerde 'tahıl çıkartma' geleneği yaşatılıyor
Kaynak: DHA

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te ormanlara giriş yasaklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:23 Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu
11:05 Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi
11:05 Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:33 Kayınbabası tarafından bıçaklanan damat, yakınlarıyla saldırganın evini basınca kurşunlandı
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
10:23 Korkunç cinayet! Tacizciyi öldürmek için dehşete düşüren bir plan yaptılar
10:20 Meral Akşener'le sohbet eden genç "Abi" dedi! Aldığı yanıt yüzleri güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:35:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te ormanlara giriş yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement