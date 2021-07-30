Bilecik'te ormanlık alanda yangın: 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bilecik'te ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik- Vezirhan D-160 karayolunda Aptalderesi Mevkiinde dumanları görev vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Olay yerinde anında Orman İşletme Müdürlüğü, Vezirhan ve Bayırköy belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin Gülümbe Köyü'nde bir işyerinde çalıştığı, jandarmanın sabotaj üzerinde durmadığı öğrenildi. - BİLECİK