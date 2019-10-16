Bilecik'te OSB için 'Fizibilite Raporu Hazırlanması' projesi

Fizibilite Desteği Programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan 'Yenipazar Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi Kurulması İçin Fizibilite Raporu Hazırlanması' projesinin destek görmeye hak kazandığı bildirildi.



Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'in Yenipazar ilçesinde bölgenin tanıtım ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi ve hizmet kapasitesinin arttırılması için kurulması planlanan Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi (OSB) fizibilite çalışmalarının yapıldığı kaydedildi. Fizibilite çalışmasıyla bölgenin hayvansal üretim potansiyelinin ve hayvansal üretimden elde ettiği gelirin belirlenmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Bölgede yapılacak maksimum yatırımlar sonucunda ortaya çıkabilecek atık miktarı belirlenecek. Bertaraf alan ve yöntemler tespit edilecek. Hayvansal üretimde inşa edilecek gübre depoları, yüzey sularından, içme ve kullanma suyu temin edilen yer altı su kuyularından, göl ve benzeri su kaynaklarından, su havzalarından, yerleşim yerlerinden, sulama ve drenaj kanallarından, petrol ve doğal gaz boru hatlarından mevzuatlarla belirlenmiş uzaklıkta olup olmadığı incelenecek. Bölgeye yatırım yapabilecek potansiyel yatırımcılar araştırılarak, bölgenin mevcut durum analizi yapılacak" ifadelerine yer verildi.



Proje ortağının İl Özel İdaresi olduğu ve eş finansman desteği sağladığı belirtilen açıklamada ise, "Hayvancılık OSB'nin kurulması ile yatırımcı işletmelerin bölgede yatırım yapma isteklerinin artmasına, bölgede hali hazırda bulunan hayvancılık işletmelerinin büyümek için aradığı alanın oluşturulması Bölge halkı için işsizlik oranının düşürülmesi, bölge kalkınmasına destek olunması ve göçü minimize edilmesiyle beraber düzenli bir şehir planlamasının yapılması beklenen sonuçlar arasındadır" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK