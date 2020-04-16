Bilecik'te OSB kavşağındaki denetimlere yeni düzenleme - Son Dakika

Bilecik'te, OSB kavşağındaki kontrol noktasında yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle düzenleme yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin ildeki hareketliliği azaltmayı, zorunlu olmadıkça evden çıkılmasını caydırmayı, hasta veya temaslı kişilerin tedavileri ile izolasyonunu sağlamayı amaçladığı belirtildi.

OSB kavşağında yapılan denetimlerde trafik yoğunluğu yaşandığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulanan kontrollerde trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu durumun özellikle çalışan vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olabildiği görülmektedir. Bu nedenle OSB noktasındaki kontrol, sabah 07.00-09.00 ile akşam 17.00-19.30 saatleri arasında Şeyh Edebali Üniversitesi kavşağına alınmıştır. Kontroller, belirtilen saatler dışında OSB kavşağında devam edecektir. Kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını güvence altına alabilmek için gerekmedikçe evlerimizden çıkmayalım. Aldığımız bu tedbirler vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği içindir. "