Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde devrilen tır ulaşımı aksattı - Son Dakika

Bilecik'te Osmangazi Tüneli'nde tırın devrilmesi ulaşımın aksamasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda Eskişehir yönüne seyreden F.Y. yönetimindeki 34 CYP 924 plakalı tır, Osmangazi Tünelinde seyrettiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan devrildi.
Kaza nedeniyle Eskişehir yönüne ulaşımda aksama meydana geldi. Tır sürücüsü ise kazayı hafif yaralı şekilde atlattı.
Ekiplerin çalışması sonucu devrilen tırın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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