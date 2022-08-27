Bilecik'te tünel içindeki kaldırıma çarpan cipteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bilecik'te tünel içindeki kaldırıma çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

27.08.2022 13:44
Bilecik'te tünel içindeki kaldırıma çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

Bilecik'te, Osmangazi Tüneli'nde seyreden cipin kontrolden çıkarak kaldırıma çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Bilecik'te, Osmangazi Tüneli'nde seyreden cipin kontrolden çıkarak kaldırıma çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.

D-650 kara yolunda Sakarya'dan Bozüyük istikametine ilerleyen S.A. (45) yönetimindeki 59 JB 445 plakalı cip, Osmangazi Tüneli'nde kontrolden çıkması sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı.

Kazada, araçta bulunan E.İ.A. (15) ve Ö.T. (11) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Bozüyük, Sakarya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik'te tünel içindeki kaldırıma çarpan cipteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te tünel içindeki kaldırıma çarpan cipteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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