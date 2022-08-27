Bilecik'te tünel içindeki kaldırıma çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

Bilecik'te, Osmangazi Tüneli'nde seyreden cipin kontrolden çıkarak kaldırıma çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.
D-650 kara yolunda Sakarya'dan Bozüyük istikametine ilerleyen S.A. (45) yönetimindeki 59 JB 445 plakalı cip, Osmangazi Tüneli'nde kontrolden çıkması sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı.
Kazada, araçta bulunan E.İ.A. (15) ve Ö.T. (11) yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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