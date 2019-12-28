Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

BİLECİK'te yolcu otobüsüyle, hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

BİLECİK'te yolcu otobüsüyle, hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Bilecik- Bozüyük karayolunda meydana geldi. İstanbul- Antalya seferini yapan Veysel Yıldız idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 32 ER 144 plakalı yolcu otobüsü Şelale rampaları mevkiinde aynı yöne giden Ersin Yılmaz kontrolündeki 49 DC 697 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Kazada, otobüs muavini Veysel Yıldız'ın yanı sıra otobüste bulunan yolculardan Kadriye Demirci, Fatma Çetinkasap, Nazlı Erçetin, Leyla Bozkurt ve Feyza Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Leyla Bozkurt'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle ulaşım tek yönde kontrollü olarak sağlandı. Kazayı yara almadan atlatan diğer yolcular ise firmaya ait başka otobüslerle Bozüyük otobüs terminaline götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Veysel Yıldız, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 06:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada Otobüs şoförüne 'cep telefonu' dayağı! Tekme tokat dövdüler (ÖZEL) Uçak kazasından sağ kurtulmuştu, 25 yıl sonra o kazayı anlattı

Son Dakika Haberleri
12:56 Kar yağışı ulaşımı etkiledi - AĞRI - Son Dakika
12:56 Apple'ın açığını buldu, 'teşekkür e-mail'i aldı - Son Dakika
12:56 Somali'deki saldırı: Ölü sayısı 76'ya yükseldi - Son Dakika
12:56 Hatay'da otomatik kapıya sıkışan köpek yavrusu kurtarıldı - Son Dakika
12:51 Bakan Kurum'dan Denizli'deki afetzedelere konut müjdesi - Son Dakika
11:50 Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
10:03 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 12:59:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te otobüs ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]