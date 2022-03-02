Bilecik'te otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan 15 yaşındaki lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyreden Canan Özfidaner idaresindeki 11 AAN 802 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Lisesi önünde koşarak yola çıkan lise öğrencisi Şükran Melek T'ye (15) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen lise öğrencisi yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şükran Melek T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.