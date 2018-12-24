Bilecik'te Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 2 Yaralı
2 saat önce
Bozüyük ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bozüyük
ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yabancı uyruklu Florin Vale yönetimindeki B 297 VPV plakalı otomobil, Bozüyük- Bursa
kara yolunun Muratdere köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen kadın yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:17 Kaynak: AA
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