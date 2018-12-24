Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 2 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 2 Yaralı

2 saat önce

Bozüyük ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 2 Yaralı, System.String[]
Bozüyük ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Yabancı uyruklu Florin Vale yönetimindeki B 297 VPV plakalı otomobil, Bozüyük- Bursa kara yolunun Muratdere köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan ve kimliği belirlenemeyen kadın yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:17 Kaynak: AA

Bursa, Bozüyük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 Bin Liralık Banknottaki Sır, 38 Yıl Sonra Ortaya Çıktı Paradaki Sır Işığı Tutunca Ortaya Çıktı

Evinden Çıkan Sarı Yelekleri "Çevreciyim" Diyerek Savundu Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:17:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobil Dere Yatağına Devrildi: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]