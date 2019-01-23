Bilecik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
29 dakika önce
Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Bilecik
'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik- Sakarya
kara yolunda seyreden Murat Boz
(24) idaresindeki 34 SF 287 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.
Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Boz, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:53 Kaynak: AA
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