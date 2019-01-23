Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

29 dakika önce

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Bilecik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik- Sakarya kara yolunda seyreden Murat Boz (24) idaresindeki 34 SF 287 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Boz, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kurtarılarak sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:53 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



32 Bin Liraya Alıp 200 Bin Liraya Yenilediği Araca, Şimdi Servet İstiyor Hadise'den Aslı Enver'i Kıskandıracak Murat Boz Fotoğrafı!

Patlıcana 3 Ayda Yüzde 400 Zam Geldi Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Sunulan Kitabı 3 Saat 56 Dakikada Tükendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:22:43. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]