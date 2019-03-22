Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Bilecik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

50 dakika önce

Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Bilecik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Şermin Arslan Öztürk (38) idaresindeki 11 AAD 309 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük kara yolu Akasyaaltı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:10 Kaynak: AA

Arslan Öztürk, Bozüyük, Bilecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Porsche, Çalışanlarını Ödüllendirmek İçin 9 Bin 700 Euro İkramiye Verecek Bakan Albayrak Müjdeyi Vermişti! İkinci El Araçta KDV Uyuşmazlığı Çözüldü İki Köprünün Geçiş Garantileri Tutmadı, Hazine 1,76 Milyar TL Ödedi Eski Sevgiliye "Yeniden Birlikte Olalım" Israrının Bedelini Canıyla Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 15:00:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]