Bilecik'te Otomobil Devrildi: 1 Yaralı
50 dakika önce
Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Bilecik
'te otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Şermin Arslan Öztürk
(38) idaresindeki 11 AAD 309 plakalı otomobil, Bilecik- Bozüyük
kara yolu Akasyaaltı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:10 Kaynak: AA
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