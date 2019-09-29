Son Dakika Haberleri: Bilecik'te otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
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Bilecik'te otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

56 dakika önce

Bilecik'te direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te otomobil direğe çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Bilecik'te direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hakan Ünallı idaresindeki 16 LFP 48 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde Türkmeneli ile İstiklal caddelerini birbirine bağlayan kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanarak sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Ünallı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bahçelievler Mahallesi, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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