Bilecik'te otomobil direğe çarptı: 1 yaralı
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Bilecik'te direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:16 Kaynak: AA
Bilecik'te direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hakan Ünallı idaresindeki 16 LFP 48 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde Türkmeneli ile İstiklal caddelerini birbirine bağlayan kavşakta kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanarak sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Ünallı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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