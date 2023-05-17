Bilecik'te gölete düşen otomobilde 2'si kadın 1'i çocuk toplam 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bilecik'te gölete düşen otomobilde 2'si kadın 1'i çocuk toplam 3 kişi hayatını kaybetti

17.05.2023 12:00

Bilecik'te yaşanan olayda park halindeki bir otomobilin gölete düşmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi gözaltına alınırken savcılık olaya ilişkin geniş bir inceleme başlattı.

Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyü Beşgöller mevkiinde meydana gelen olayda Y.K., içinde 5 kişinin daha olduğu 11 ER 436 plakalı otomobili Beşgöller mevkiindeki bir gölet kıyısına park etti.

BİR ANDA HAREKET EDİP GÖLETE UÇTU

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı araç hareket ederek göle uçtu. Sürücü Y.K. ve araçta bulunan E.U. kendi imkanları ile yüzerek çıktılar. Araçta bulunan ve kimliği tespit edilemeyen 2 kadın ve 1 erkek çocuk ise dalgıç polisler eşliğinde olaydan 6 saat sonra ölü olarak çıkarıldı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Y.K. ve E.U. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, savcılık olaya ilişkin geniş bir inceleme başlattı.

İşte olay yerinden kareler;

Gölete düşen otomobilde facia! İçinde 2'si kadın 1'i çocuk toplam 5 kişi vardı
Gölete düşen otomobilde facia! İçinde 2'si kadın 1'i çocuk toplam 5 kişi vardı
Kaynak: İHA
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Gölpazarı, Tragger, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te gölete düşen otomobilde 2'si kadın 1'i çocuk toplam 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te gölete düşen otomobilde 2'si kadın 1'i çocuk toplam 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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