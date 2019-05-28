Son Dakika Haberleri: Bilecik'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü

Bilecik'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü

25 dakika önce

Bilecik'in İnhisar ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'te otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Bilecik'in İnhisar ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Naim Tartar idaresindeki 16 MED 75 plakalı otomobil, Tozman köyü yolunda Erdoğan Ö'nün kullandığı 11 AU 201 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Tartar'ın yaralandığı kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak İnhisar Devlet Hastanesine kaldırılan Tartar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:06 Kaynak: AA
İnhisar, Bilecik, Güncel
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