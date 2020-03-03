Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

6 saat önce

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Hüseyin Başhan (70) idaresindeki 11 SE 234 plakalı otomobil ile Sezgin Şahin (52) yönetimindeki 11 ER 676 plakalı hafif ticari araç, Gülümbe rampalarında çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan Ali Görgülü (67) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:30 Kaynak: AA
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