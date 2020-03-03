Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

7 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Bilecik- Osmaneli karayolu üzerinde seyir halindeki Hüseyin Başhan (70) idaresindeki 11 SE 234 plakalı otomobil ile Sezgin Şahin (52) yönetimindeki 11 ER 676 plakalı hafif ticari araç, Gülümbe rampasında çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüleri ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Ali Görgülü (67) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Bilecik-Osmaneli karayolu kaza sebebiyle bir süre ulaşıma kapandı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile çekilirken, trafik de normale döndü. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

BMW, koronavirüs nedeniyle 150 çalışanını karantinaya aldı
Lüks rezidanstaki silahlı kavga, polisi alarma geçirdi Rusya, en gelişmiş istihbarat gözlem uçağını Suriye'ye gönderdi Alacak kavgasına karışan amca ve yeğeni öldürüldü

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 06:33:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]