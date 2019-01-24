Son Dakika Haberleri: Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı

Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı

36 dakika önce

Bilecik'te bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı, 1 Yaralı, System.String[]
Bilecik'te bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi seyir halinde bulunan Furkan Sertel yönetimindeki 11 BC 430 plakalı otomobil ile Sabri Yılmaz (36) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü hafif şekilde bileğinden yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan tedavisi ardından hastaneye gitme talebini "red" etmesi sonucu sağlık eipleri kaza yerinden ayrıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:52 Kaynak: İHA

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