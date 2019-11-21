Son Dakika › 3. Sayfa › Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:22 Kaynak: İHA
Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik istikametinden sanayiye seyir halinde gitmekte olan Serdar E. Yönetimindeki 11 TAAF 980 plakalı otomobil ile Emrah K. yönetimindeki 11 AAK 910 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yaralı Emrah K. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK
Böyle vahşet görülmedi! Boğazını kestikten sonra 6 yerinden daha bıçaklamış Arkadaşını boğazını kestikten sonra vücudunun 6 yerinden daha bıçaklamış BMW, Daimler ve Volkswagen'e 100 milyon euroluk çelik karteli cezası Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı